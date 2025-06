Operação Persépolis prende homem com arma e drogas em Planaltina

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (13/6), um homem de 29 anos por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. A detenção faz parte da Operação Persépolis, que visa combater o tráfico de entorpecentes no DF.

A ação é resultado de uma investigação iniciada há alguns dias, depois de uma denúncia anônima sobre a existência de um ponto de armazenamento e distribuição de drogas no bairro Arapoanga, em Planaltina. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no local, os agentes encontraram, no interior da residência denunciada, uma arma de fogo artesanal e quantidade significativa de substância entorpecente.

O suspeito já possui antecedentes criminais por roubo majorado, ameaça, injúria e perseguição. No momento da abordagem, ele se encontrava em prisão domiciliar.

Segundo a PCDF, as investigações seguem com o objetivo de identificar outros participantes da atividade criminosa, além de rastrear o fluxo de drogas e valores, inclusive por meio da análise de dispositivos apreendidos durante a operação. A Operação recebeu o nome de Persépolis em referência à antiga capital do Império Persa, representando a tomada de estruturas criminosas enraizadas e ocultas no território do DF.