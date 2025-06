Tremor de magnitude 2,3 é registrado no Piauí

Um tremor de terra de magnitude 2,3 foi registrado no Piauí. Segundo a Rede Sismográfica Brasileira, trata-se do primeiro sismo registrado no estado neste ano. O tremor ocorreu às 13h14 de segunda-feira (16/6), mas só foi divulgado na terça-feira (17/6). O fenômeno teve o epicentro localizado próximo ao município de Elesbão Veloso. Não há informações de que os moradores tenham sentido o sismo.

A Rede Sismográfica Brasileira destacou que tremores de terra de baixa magnitude são relativamente comuns no Brasil. "Em geral, esses pequenos sismos são de origem natural e ocorrem devido a liberação de esforços acumulados na crosta terrestre", explicou a instituição.

O último evento registrado no Piauí ocorreu no dia 27 de outubro de 2024, no município de Domingos Mourão, e teve magnitude 2.1.

Em abril, o município de Floriano, no Piauí, recebeu uma estação da Rede Sismográfica Brasileira. Com a nova estação, houve a ampliação da capacidade de detectar eventos e fornecer informações rápidas e precisas.

