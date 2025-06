Chuvas no RS deixam 2 mortos; estragos se espalham por dezenas de municípios

Só no litoral norte do Rio Grande do Sul, sete das 18 cidades possuem essa característica. Arroio do Sal se destaca por ter uma média de 1,7 casa por pessoa. - (crédito: reprodução)

Duas mortes e um desaparecimento já foram confirmados pelas autoridades do Rio Grande do Sul em decorrência das chuvas que castigam o Estado desde a segunda-feira, 16. As precipitações superam os 100 milímetros em diversas cidades, provocando enchentes, deslizamentos, quedas de árvores, bloqueios de rodovias e evacuações emergenciais.

Em Candelária, no Vale do Rio Pardo, uma mulher de 54 anos, identificada como Geneci da Rosa, perdeu a vida após o carro onde estava ser levado pela força da correnteza de um arroio. O marido, de 65 anos, que também estava no veículo, continua desaparecido. O corpo de Geneci foi localizado pelos bombeiros na terça-feira, 17.

Na Serra Gaúcha, Mário César Trielweiler Gonçalves, de 22 anos, morreu depois que o carro que dirigia foi arrastado pelas águas do Rio Caí. O acidente ocorreu, na manhã desta quarta-feira, 18, na ponte que liga Linha Sebastopol, em Caxias do Sul, ao município de Nova Petrópolis. Parte da cabeceira da estrutura cedeu com a força do rio, fragilizada desde os danos causados nas enchentes de maio do ano passado.

A ligação entre os dois municípios pela BR-116 já havia sido comprometida anteriormente. A nova cheia fez com que a base da ponte voltasse a ser atingida com intensidade, comprometendo ainda mais a estrutura e interrompendo o tráfego local.

Segundo levantamento da Defesa Civil estadual, até o momento, ao menos 58 municípios já registram prejuízos relacionados ao temporal. Casas alagadas, famílias desalojadas, pontes destruídas e escolas com aulas suspensas marcam o rastro de destruição provocado pela chuva constante e volumosa.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e das prefeituras atuam em regime de emergência, enquanto o estado permanece em alerta máximo.

Em Lajeado, no Vale do Taquari

A força das chuvas obrigou seis municípios da região a acionarem seus planos de contingência diante da elevação rápida do nível do Rio Taquari. As cidades de Bom Retiro do Sul, Taquari, Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, Estrela e Lajeado iniciaram ações preventivas nas últimas horas. As informações são das Defesas Civis dos vales do Taquari e Rio Pardo.

Em Lajeado, algumas famílias precisaram ser removidas de suas casas e deslocadas para o Parque do Imigrante. Já em Estrela, uma pessoa portadora de deficiência física, usuária de cadeira de rodas, foi retirada de uma área considerada de risco. A medida visa proteger moradores mais vulneráveis diante do risco de alagamentos em áreas próximas ao rio.

Em Canoas, na Região Metropolitana

O avanço das chuvas no município de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, já afeta de forma direta a rotina de aproximadamente 100 mil pessoas. Alagamentos, bloqueios no transporte público, ruas intransitáveis e prejuízos em áreas residenciais têm alterado o cotidiano da população.

Segundo a Defesa Civil municipal, 430 moradores precisaram deixar suas residências por conta da elevação das águas. A maioria, 352 pessoas, buscou abrigo na casa de familiares ou amigos. Outras 78 foram encaminhadas para abrigos temporários montados pela prefeitura.