Mineração na Lua? Estudo sugere que o satélite tem US$ 1 trilhão em metais preciosos

Um estudo divulgado na última sexta-feira (6/6) sugere que as crateras na superfície da Lua escondem metais preciosos. A pesquisa, desenvolvida pelo astrônomo Jayanth Chennamangalam e publicada na revista científica Planetary and Space Science, defende que os impactos de asteroides, meteoroides ou cometas na superfície lunar — que ocorrem a velocidades superiores à do som — podem depositar metais preciosos ou torná-los acessíveis abaixo da superfície do satélite natural da Terra.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Diagnóstico da doença de Parkinson na ponta da caneta

Os resultados indicam que quase 6.500 crateras da Lua podem conter metais preciosos em quantidades comercialmente viáveis para mineração. Nas crateras com diâmetro igual ou superior a cinco quilômetros, foi estimado que existem quantidades significativas de metais do grupo da platina.

Leia também: Tecnologia possibilita a produção de proteínas do leite sem vacas

Isso implica que pode ser mais vantajoso e, portanto, mais lucrativo, minerar asteroides que impactaram a Lua em vez daqueles que estão em órbita. Uma estimativa aproximada fornecida por Chennamangalam sugere que há mais de 1 trilhão de dólares em platina e outros metais preciosos.

Leia também: Gene descoberto rejuvenesce células humanas em 10 anos, dizem cientistas britânicos

Se for possível gerar receita a partir de recursos espaciais, seja na Lua ou em asteroides, isso pode incentivar empresas privadas a investir na exploração do Sistema Solar, tornando-a menos dependente exclusivamente de financiamento governamental.