Três pessoas morreram abraçadas em acidente com balão que pegou fogo em SC

Três pessoas morreram abraçadas em acidente com balão que pegou fogo e caiu em Praia Grande, em Santa Catarina, neste sábado (21/6). O caso está sendo investigado. A Polícia Científica está no local realizando perícias. Das 21 pessoas que estavam a bordo do balão, 8 pessoas morreram e 13 sobreviveram.

"O piloto e outras 12 pessoas conseguem sair do balão, mas outras pessoas não conseguem e novamente o balão acaba subindo involuntariamente. A partir daí, quando ele está numa certa altura, algumas pessoas acabam pulando desse balão. Três pessoas não pularam e acabaram morrendo abraçadas, uma cena muito triste do local", disse o delegado-chefe da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, em entrevista à rádio CBN.

Segundo o piloto, o fogo no balão foi causado por um maçarico destinado a reacender a chama caso o fogo apagasse durante o voo. O condutor não soube informar se o maçarico ficou ligado ou se houve uma chama espontânea. Ele também disse que as chamas começaram no cesto do balão.

A empresa Sobrevoar, responsável pelo voo com balão, disse que trabalha com "seriedade e cumpre todas as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Avião (ANAC)" e destacou que não tinha registro de acidentes anteriores. A empresa também lamentou a tragédia e disse que está prestando assistência às vítimas.

