Balão pega fogo, cai com mais de 20 a bordo e deixa mortos em SC

Um balão tripulado pegou fogo e despencou em Praia Grande, em Santa Catarina, na manhã deste sábado (21/6). Segundo o governador Jorginho Mello (PL), havia 22 pessoas a bordo. Até o momento, há a confirmação de oito mortes e dois sobreviventes.

"Estamos todos consternados com o acidente envolvendo um balão em Praia Grande, na manhã deste sábado. Nossa estrutura de resgate já está no local. As equipes seguem nas buscas pelos demais", disse Jorginho.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), lamentou a tragédia e prestou solidariedade às famílias das vítimas e ao povo de Santa Catarina. Ele também afirmou que entrou em contato com Jorginho Mello e colocou forças de segurança gaúcha à disposição para colaborar com as buscas e com o atendimento.



"Em situações como essa, a dor ultrapassa fronteiras. Estamos mobilizados para apoiar nossos irmãos catarinenses, como tantas vezes já estivemos lado a lado. Seguimos acompanhando com atenção e prontos para ajudar no que for preciso", disse Eduardo Leite.

