Após ultrapassagem, motorista atira contra carro e mata bebê de um ano

Um motorista matou Layla Sofia Santos Menezes, uma bebê de um ano e 11 meses, ao atirar contra um carro após ser ultrapassado. O episódio ocorreu na madrugada desta terça-feira (24/6), no município de Areia Branca, em Sergipe. O homem, identificado como Alex de Oliveira Nunes, de 28 anos, foi encontrado e preso horas após o crime.

Depois de detido, Alex relatou que fez o disparo para assustar o condutor do outro automóvel. Conforme noticiado pelo portal g1, tudo ocorreu quando a família de Layla voltava de uma festa junina. A bebê estava no carro com os pais.

O papai da bebê teria pedido passagem ao autor do disparo com o auxílio da buzina. Inicialmente, não houveram problemas durante a manobra. Alex deixou o carro da família realizar a ultrapassagem sem problemas. No entanto, logo em seguida, o perseguiu, e atirou contra o veículo.

A bala atingiu a cabeça da criança. Mesmo encaminhada ao hospital, ela não resistiu. De acordo com a polícia, o fato ocorreu a apenas 100 metros de distância da casa da família. "A gente parou do lado de uma igreja, eu desci com ela nos braços pedindo socorro, ela já estava suspirando", disse a mãe Valéria dos Santos, ao g1.



Após o ocorrido, o suspeito fugiu do local. Horas depois, foi encontrado na própria residência, onde foi preso. Alex foi informado da morte da criança e afirmou que não teve a intenção de ferir ou matar ninguém. Ele recebeu a ordem de prisão e foi levado pelos militares.

A Polícia Militar informou que Alex não tinha carteira de habilitação e nem licença para portar a arma. Ele já é investigado por outro crime, uma tentativa de homicídio, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. O carro e a arma do crime foram apreendidos.

O sepultamento de Layla será realizado nesta quarta-feira (25/6), às 8h, no cemitério do Povoado Rio das Pedras em Itabaiana.