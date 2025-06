Maior prêmio da história: recompensa da Quina de São João aumenta

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta quinta-feira (26/6), que o prêmio da 15ª edição da Quina de São João aumentou após o alto volume de apostas registradas nos dias que precedem o sorteio, a ser realizado no sábado (28/6). A recompensa, que subiu de R$ 230 milhões para R$ 250 milhões, é o maior valor já sorteado até então na modalidade, que ocorre anualmente desde 2011. Leia também: Brasilienses sonham com os R$ 360 milhões da Mega-Sena e da Quina de São João

Uma vez que se trata de concurso especial, como a Mega da Virada, a edição 6.760 da Quina não pode ter o prêmio acumulado, como em concursos ordinários. Assim, se ninguém acertar os cinco números sorteados, a quantia não segue para o próximo sorteio, mas é dividida entre quem acertou quatro dezenas, e assim por diante.

De acordo com dados da Caixa, se apenas uma pessoa ganhar o valor inteiro da Quina de São João deste ano e aplicá-lo todo na poupança do banco, receberá, apenas no primeiro mês de rendimento, cerca de R$ 1,7 milhão.

O sorteio do concurso 6.760 da Quina ocorre a partir das 20h de sábado, em São Paulo. Ele será transmitido ao vivo, junto a outras loterias, pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube, bem como pelo perfil oficial do banco no Facebook.

As apostas, vendidas a partir de R$ 2,50 — o jogo simples, com cinco números —, podem ser adquiridas em lotéricas de todo o país, por meio do site ou por meio do aplicativo das Loterias Caixas. Também é possível participar de bolões organizados tanto em lojas físicas quanto nos meios digitais. É preciso ter mais de 18 anos para apostar.

Prêmios acima de R$ 2.428,80 são pagos exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal e devem ser retirados em posse do recibo da aposta. Os valores devem ser sacados em até 90 dias após a data do sorteio, quando prescrevem e são repassados, em caso de não resgate, para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).