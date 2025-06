Brasilienses sonham com os R$ 360 milhões da Mega-Sena e da Quina de São João

"Dessa vez tem que sair", disse Gérson Moreira dos Santos, aposentado, de 70 anos, que não esconde a esperança de ser o novo milionário do país. Além dele, outros brasilienses têm lotado casas lotéricas do Distrito Federal em busca da tão sonhada sorte. Pela 11ª vez consecutiva, ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, e o prêmio estimado agora é de R$ 130 milhões. Além da modalidade, outro sorteio está na mira dos apostadores, a Quina de São João, com prêmio estimado em R$ 230 milhões, sorteado no dia 28 de junho.

Apostador da Mega-Sena, Gérson Moreira afirmou com determinação que será o grande vencedor do sorteio. “A expectativa de que serei o vencedor é grande. Acordei inspirado e com alguns números em mente”, revelou, animado, ao Correio. O aposentado declarou que fará investimentos e ajudará a família. “Se eu vencer, quero arrumar minha casa, ajudar meus irmãos, meus netos e bisnetos. Vou fazer umas viagens, mas vou comprar minha casinha aqui, porque criei a família toda aqui em Brasília", declarou.

Diferente da Mega-Sena, onde o jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5, a aposta mínima da modalidade especial, com cinco números, custa R$ 2,50. Já a cotação mais cara, com 15 dezenas, custa R$ 7.507,50. Caso não haja vencedor dos cinco números, a bolada é distribuída entre quem acertar quatro, depois três e assim por diante pois o prêmio não acumula. Para tentar a sorte na Quina de São João, é possível escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis. Além disso, é possível optar pela Surpresinha, onde o sistema escolhe os números de forma aleatória.

Outro apostador, Hilton Ferreira, motorista, 34 anos, encara o jogo com mais cautela, porém, não descarta a esperança de mudar de vida. “Sorte é uma coisa que eu não acredito muito mas a gente joga para ver se consegue. Se um dia acontecer, penso em garantir o futuro, ter moradia própria, fazer uma viagem, comprar um carro, quitar todas as dívidas, que é o meu foco atual”, enfatizou.

Com os prêmios da Mega-Sena e da Quina de São João, o mês de junho traz R$ 360 milhões em jogo. Os apostadores que desejam conquistar os prêmios podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.