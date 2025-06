Quina de São João: até quando apostar no prêmio de R$ 250 milhões

O sorteio do maior prêmio da Quina de São João desde o início da loteria, em 2011, se aproxima. No sábado (28/6), às 20h, os apostadores vão saber quem leva o prêmio de R$ 250 milhões, e ainda dá tempo de concorrer na loteria.

Para garantir um bilhete, o apostador porque fazer a compra em uma lotérica, pelo site da Caixa ou pelo aplicativo oficial das Loterias Caixa. As apostas encerram duas horas antes do sorteio, às 18h de sábado. O limite diário para apostas é de R$ 945, o que vale também para as apostas em grupo.

A Quina de São João, assim como os demais concursos especiais da Caixa, não acumula. Caso ninguém acerte os cinco números, vencem as apostas que acertaram a quadra. O prêmio pode chegar até os apostadores que acertaram apenas um número, caso não tenha ganhadores nas outras quatro faixas.

No ano passado, os números sorteados foram 21 - 38 - 60 - 64 - 70.