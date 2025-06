Caminhão desgovernado causa acidente e interdição total da BR-116, na Bahia

Um caminhão desgovernado causou um acidente na altura do quilômetro 909 da BR-116, no município de Cândido Sales, no sudoeste do estado da Bahia. A tragédia ocorreu na última quinta-feira (26/6) em uma ponte, um pouco antes das 15h, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo informações do portal g1, em contato com a PRF, cinco pessoas ficaram feridas. Uma delas, inclusive, em estado grave. As demais sofreram apenas escoriações e lesões leves. Nenhum óbito foi registrado no local. Além do caminhão, carretas e um carro também estiveram envolvidos no ocorrido. O veículo causador da situação aparece desgovernado, aparentemente sem controle algum.

Em seguida, se choca com um carro vermelho. Ele bate na traseira do automóvel menor, e o empurra para fora da via. Além de ter saído da pista, o veículo atingido chegou, em seguida, a cair de um morro. Incapaz de frear, o caminhão ainda bate em outra carreta, mesmo ao tentar o desvio.

A carga que levava, um montante de madeira, é inteiramente espalhado pela pista. A PRF ainda informou que a perícia é quem determinará a causa e a culpabilidade do acidente. A via foi liberada ainda na quinta-feira.

O Correio procurou a PRF, o Samu de Cândido Sales e o Corpo de Bombeiros Militar de Cândido Sales para buscar mais detalhes sobre o acidente. Até o momento, a reportagem não recebeu resposta. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.