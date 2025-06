Prefeitura de Palmas diz que prisão de Siqueira Campos não tem relação com atual gestão

Após a prisão do prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), a Prefeitura da capital tocantinense divulgou uma nota oficial em que desvincula as atividades do executivo municipal às suspeitas que motivaram a Operação Sisamnes da Polícia Federal. Segundo o comunicado, as investigações que levaram à prisão do chefe do Executivo municipal não têm relação com atos da atual gestão de Palmas.

“O prefeito recebeu a decisão com serenidade e está à disposição para colaborar prontamente com os trabalhos das autoridades”, diz a nota.

Siqueira Campos foi alvo de mandado de prisão temporária cumprido pela Polícia Federal na manhã de quinta-feira (26/6). A investigação apura um suposto esquema de vazamento de informações sigilosas oriundas do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O prefeito é suspeito de ter intermediado ou atuado no repasse ilegal de dados estratégicos sob segredo de Justiça, segundo fontes ligadas à apuração.

Leia mais: Prefeito de Palmas é preso em nova fase da Operação Sisamnes

A prefeitura destacou, ainda, que a abordagem dos agentes federais foi “respeitosa” e que, neste momento, a prioridade da administração é “prestar todos os esclarecimentos necessários, ao mesmo tempo em que preserva a estabilidade da população e da gestão pública”.

Apesar da gravidade das acusações, a nota busca minimizar os impactos institucionais da operação. “As investigações não têm relação com a gestão administrativa do município de Palmas”, reiterou o texto.

Até o momento, o prefeito não foi afastado do cargo. A defesa de Eduardo Siqueira Campos não se manifestou publicamente, mas, segundo aliados próximos, a expectativa é de que ele apresente esclarecimentos formais nos próximos dias.

A operação da PF foi autorizada por decisão judicial com base em inquérito que corre sob sigilo. As informações sobre o suposto vazamento envolvem outros investigados, inclusive fora do Tocantins. Ainda não há confirmação se a prisão será prorrogada ou convertida em preventiva.

Leia a íntegra da nota

A Prefeitura de Palmas informa que foi dado cumprimento à decisão judicial em relação ao prefeito Eduardo Siqueira Campos.

Cabe informar à população que as investigações não se relacionam com a atual gestão municipal. O prefeito recebeu a decisão com serenidade e irá colaborar prontamente com os trabalhos.

Cabe destacar a abordagem respeitosa dos agentes da Polícia Federal.

Neste momento, é importante prestar todos os esclarecimentos e manter preservada a população de Palmas e a gestão municipal.

