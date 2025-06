Mulher é baleada durante festa junina em escola

De acordo com a Polícia Militar, a vítima é funcionária da escola e estava trabalhando quando sentiu um impacto no ombro esquerdo, semelhante a uma batida muito forte - (crédito: Leando Couri/EM/ D.A. Press)

Uma mulher de 55 anos foi ferida com um tiro durante uma festa junina que acontecia na manhã deste sábado (28/6) em uma escola no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Leia também: Dono de hamburgueria do DF é executado a tiros em frente à loja

De acordo com a Polícia Militar, a vítima é funcionária da escola e estava trabalhando quando sentiu um impacto no ombro esquerdo, semelhante a uma batida muito forte. Colegas de trabalho a levaram para uma sala reservada longe dos alunos e, ao perceberem o sangramento, chamaram a PM e o Corpo de Bombeiros, que a encaminharam para o Hospital João XXIII.

Exames de imagem confirmaram que se tratava de um ferimento por arma de fogo. O projétil ficou alojado no braço da mulher e os médicos avaliam a possibilidade de uma cirurgia para retirada da bala.

Leia também: Mulher é atingida por um tiro na cabeça pelo próprio companheiro

Pelo ângulo do ferimento, a suspeita é de que o tiro tenha sido efetuado por um morador do prédio ao lado da escola. Segundo o Boletim de Ocorrência, há registros de atritos entre moradores do edifício e a unidade de ensino, que já teve patrimônio danificado pelos vizinhos.

Uma vez que a festa junina contava com música e aglomeração de pessoas, o disparo pode ter sido uma forma de retaliação pela perturbação causada.

O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil, que investiga o caso, e aguarda retorno.