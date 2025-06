Mulher é atingida por um tiro na cabeça pelo próprio companheiro

O ódio, o menosprezo e a discriminação à condição de mulher tiraram a vida de Telma Senhorinha da Silva, 51 anos. A vítima foi morta com um tiro na cabeça dentro de casa, no Setor de Inflamáveis, próximo ao Setor Lúcio Costa. O autor do disparo foi o companheiro dela, o motorista e Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) Valdeir Teodoro da Silva, 47.

Leia mais: Bebê some durante brincadeira e morre afogada em piscina do DF



O crime ocorreu por volta das 21h de sábado. Logo após, policiais militares foram acionados pelo 190 para atender a uma ocorrência de localização de dois corpos. No local, encontraram Telma e Valdeir sem vida no interior da residência.

Segundo as investigações, a filha mais nova do casal, de 13 anos, foi a responsável por encontrar os corpos dos pais. A adolescente tomava banho no momento dos disparos e, ao sair do banheiro, deparou-se com a cena brutal. Além da jovem, Telma deixa uma filha de 23 anos, fruto de outro relacionamento.

Conturbação

O casal mantinha uma relação de 12 anos, mas estaria em fase de separação, segundo o relato de pessoas próximas. Na vizinhança, Valdeir era tido como um homem discreto e calmo. No entanto, o Correio conversou com uma sobrinha de Telma que relatou que era nítido o comportamento agressivo do autor.

"A família prefere se preservar neste momento, mas quem conhecia ele de verdade sabia que ele era violento. Infelizmente, digamos que já esperávamos (essa tragédia)", desabafou a familiar de Telma que preferiu não ter o nome revelado.

Na casa do casal, a polícia encontrou latas de cerveja no quintal. Informações dão conta de que, antes de matá-la, Valdeir ingeriu bebida alcoólica. O homem tirou a própria vida ao disparar um tiro contra a cabeça. O caso é investigado como feminicídio seguido de suicídio pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural). Segundo o painel da Secretaria de Segurança Pública do DF, foram registrados 11 casos de feminicídio na cidade desde o início do ano.

Leia mais: Brasilienses demonstram fé e devoção neste domingo de Pentecostes



Cárcere privado

Ontem, policiais militares do 8º Batalhão resgataram uma jovem de 26 anos mantida em cárcere privado pelo companheiro, de 46. O caso ocorreu na QNN 25 de Ceilândia.

A PM chegou ao endereço para averiguar uma situação de violência doméstica. Testemunhas relataram aos policiais terem escutado, durante a madrugada de domingo, gritos de socorro vindos de dentro de um dos apartamentos do conjunto habitacional.

No local, os militares viram um dos imóveis com os vidros da janela e da porta quebrados, além de visível desordem no interior, com objetos quebrados e cômodos revirados. De fora, constataram uma movimentação estranha e uma mulher em visível estado de pânico e com lesões aparentes.

Leia mais: Fiéis de Brasília participam de Congresso Internacional de Pentecostes em Roma



Diante da gravidade, os PMs solicitaram que o homem saísse da residência para conversar. O rapaz saiu de forma pacífica. A mulher relatou às equipes que foi agredida fisicamente e que estava sendo impedida de sair do local desde a noite anterior. Com base no relato da vítima e nas evidências constatadas pela guarnição, o autor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher II (Deam 2).





Menção

Diante de mais de 50 mil fiéis reunidos na Praça São Pedro, o papa Leão XIV fez menção aos feminicídios na homilia no Domingo de Pentecostes. "Penso também, com muita dor, em quando uma relação é infestada pela vontade de dominar o outro, uma atitude que muitas vezes resulta em violência, como infelizmente demonstram os numerosos e recentes casos de feminicídio."