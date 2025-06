SUS amplia a oferta da vacina contra meningite para crianças de 12 meses

O Governo Federal vai ampliar, a partir desta terça-feira (1º/7), a oferta da vacina ACWY contra meningite no Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças de 12 meses. O esquema vacinal, que inclui atualmente duas doses de vacina meningocócica C, umas aos 3 meses e outra aos 5 meses, passará a contar agora com a dose de reforço aos 12 meses da vacina ACWY, que oferece proteção ampliada contra sorogrupos da bactéria que causa a meningite.

“Agora, o SUS garante ainda mais proteção contra as formas mais graves de meningite bacteriana. A vacina ACWY, antes aplicada apenas na adolescência, passa a ser ofertada também para crianças de até um ano. Isso reforça o compromisso do Ministério da Saúde com o enfrentamento da doença”, afirmou o ministro Alexandre Padilha (Saúde).

A atualização do cronograma vacinal foi arquitetada em 2024, quando a pasta lançou as Diretrizes para o Enfrentamento das Meningites até 2030, feita em parceria com a sociedade civil e organismos nacionais e internacionais, alinhada com a Organização Mundial da Saúde (OMS), para o combate à meningite bacteriana.

A meningite é uma doença inflamatória, que atinge as meninges, membranas que que revestem o cérebro e a medula espinhal. Pode ser causada por bactérias, vírus, fungos e parasitas, podem, também, ter origem não infecciosa.

Até o momento, em 2025, o Brasil registrou 4.406 casos confirmados de meningite, sendo 1.731 do tipo bacteriana, 1.584 viral e 1.091 por outras causas ou tipos não identificados. As meningites bacterianas são mais frequentes no outono e inverno. As virais predominam na primavera e verão.

