Tremor de terra de magnitude 4,5 é registrado em Roraima

Epicentro do abalo sísmico foi localizado próximo ao município de São João da Baliza - (crédito: Reprodução/Observatório Nacional )

Um tremor de terra de magnitude 4,5 na escala Richter foi registrado na madrugada deste domingo (29/6), no estado de Roraima. O epicentro do abalo sísmico foi localizado próximo ao município de São João da Baliza. O sismo também foi sentido em outras cidades da região, como São Luiz e Rorainópolis. As informações foram divulgadas pelo Observatório Nacional nesta segunda-feira (30/6).

"O abalo sísmico foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisado pelo Centro de Sismologia da USP.", conforme o Observatório Nacional.

Leia também: Senadores realizam diligência em territórios ianomâmis em Roraima

Segundo o Observatório, este é o terceiro abalo sísmico significativo registrado em Roraima nos últimos dois anos. Em janeiro de 2024, um tremor de mesma magnitude (4,5 mR) foi detectado em Pacaraima. Já em maio de 2023, um sismo de magnitude 4,1 foi registrado em Rorainópolis.