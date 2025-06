Nova onda de frio atinge o Brasil a partir desta segunda-feira

Uma nova onda de frio chega ao país segunda-feira (30/6), com efeitos concentrados no Sul e parte do Centro-Oeste. De acordo com o boletim da Climatempo, a massa de ar polar tem origem continental e será menos abrangente e menos intensa que a frente fria avança do Sul para o Sudeste.

No Sul do país, o estado do Rio Grande do Sul enfrenta o frio mais intenso, com possibilidade de geada no oeste e Campanha, e temperaturas caindo à noite, com o litoral registrando ventos fortes. No Paraná, o risco de temporais é alto, especialmente no centro-leste, Curitiba e litoral, com chuva forte e rajadas de vento, e temperaturas baixas. Santa Catarina pode ter pancadas fortes no Vale do Itajaí e no norte.

A frente fria aumenta a umidade em São Paulo, com risco de chuva forte e temporais no Vale do Ribeira, Sorocaba, Itapetininga e parte do litoral sul. A capital paulista e o Rio de Janeiro terão sol entre nuvens, com possibilidade de chuva fraca e garoa à noite. O interior de Minas Gerais continuará seco, com umidade relativa do ar abaixo de 30%. O Espírito Santo manterá tempo firme e calor, especialmente em Vitória.

Leia também: Onda de frio faz Uruguai declarar emergência após morte de moradores de rua

Os ventos devem manter temperaturas baixas apenas no extremo sul e sudoeste do Mato Grosso do Sul e esfriando Campo Grande. No resto do Centro-Oeste, não há previsão de chuva, e a umidade do ar continua baixa no leste e norte de Mato Grosso e centro-norte de Goiás, incluindo o Distrito Federal.

Já no Nordeste, ventos úmidos do mar favorecem pancadas fortes na costa leste, atingindo as capitais Salvador, Recife, João Pessoa, Natal, Aracaju, Maceió e São Luís, com maior risco para temporais. O interior da região permanece sem chuva e com ar muito seco, com atenção para umidade abaixo de 30% no oeste da Bahia, sul do Piauí e Maranhão.

Leia também: Chuvas no RS causam duas mortes e deixam quase 3 mil pessoas desabrigadas

De acordo com a Climatempo, o tempo abafado e as altas temperaturas na região Norte estimulam nuvens carregadas no norte do Amazonas, Roraima, norte e litoral do Pará, e sul do Amapá, com previsão de chuva forte entre o Amazonas e Pará.

As capitais Porto Velho, em Rondônia, e Rio Branco, no Acre, sentirão o impacto da frente fria no final do dia, com mudança no vento e mais nebulosidade. O Tocantins permanece firme e seco, com Palmas podendo atingir 34°C.

*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Gonçalves

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular