Perseguição policial termina com ataque de facão e suspeito morto pela PM

Uma perseguição policial na região dos bairros Morada Nova e Novo Glória, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terminou com um suspeito morto. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele atacou um policial com um facão, na noite dessa segunda-feira (7/7). O suspeito tinha 33 anos e o militar tem 37.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência da PM, uma equipe do Tático Móvel perseguia duas motos, de modelos Honda Bros e CG, sendo a primeira com registro de furto. A viatura pediu o apoio do Grupo Especializado em Recobrimento (GER) e as duas equipes continuaram a busca pelos suspeitos. O motociclista da CG seguiu sentido BR-040 e o da Bros foi para o sentido do bairro Novo Glória.

Conforme os registros, o suspeito que dirigia a CG foi encontrado subindo um morro na companhia de um outro homem, sentido Rua Fernando de Noronha e a moto que ele pilotava foi vista abandonada na Rua Bandeira. A dupla foi abordada, mas nada de ilícito foi encontrado como eles.

Segundo o B.O., quando os militares verificavam a identidade da dupla, um deles saiu correndo, empurrou um militar e fugiu. Ele foi perseguido até que entrou em uma casa sem iluminação. Três militares foram atrás do suspeito enquanto dois ficaram patrulhando do lado de fora do imóvel. O homem foi encontrado escondido em um cômodo pequeno, próximo à caixa d’água.

O militar deu ordem para que o suspeito se rendesse, mas ele o atacou com golpes de facão, que atingiram o colete e o porta carregador, no cinto do militar. O boletim de ocorrência relata que, neste momento, o militar disparou contra o homem para cessar as agressões.

O suspeito foi baleado e socorrido para o Hospital Municipal de Contagem, onde teve a morte confirmada pela equipe médica.

O homem que acompanhava o suspeito, de 40 anos, foi levado à delegacia como testemunha do caso, registrado como homicídio. A moto Honda Bros foi removida ao pátio e o facão e a arma usada pelo policial foram recolhidos para perícia. O policial militar está à disposição da Justiça e o caso é acompanhado pela Corregedoria da PMMG.