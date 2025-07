Anvisa suspende champignon e molho de alho de marcas famosas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou medidas sanitárias relacionadas a quatro tipos de alimentos por apresentaram resultados insatisfatórios em laudos emitidos por laboratórios públicos. A Anvisa alerta que os produtos listados não devem ser consumidos.

Um dos produtos é o molho de alho da marca Qualitá (do Grupo Pão de Açúcar), fabricado pela Sakura Nakaya Alimentos. A medida abrange o lote 29, com data de validade de janeiro de 2026. Segundo a Anvisa, o lote apresentou resultado insatisfatório nos ensaios de determinação de dióxido de enxofre e pesquisa quantitativa de dióxido de enxofre, sendo detectada a presença de 20,4 mg/kg de dióxido de enxofre. Foram determinados, nesta segunda-feira (7/7), o recolhimento e suspensão da comercialização, distribuição e uso.

Leia também: Anvisa alerta riscos graves em alisantes capilares com substâncias proibidas

Outro item foi o champignon inteiro em conserva da marca Imperador, fabricado pela Indústria e Comércio Nobre. A medida abrange o lote 241023CHI, com data de validade de outubro de 2026. O lote apresentou resultado insatisfatório no ensaio de pesquisa quantitativa de dióxido de enxofre, que se encontra acima do limite permitido.

A comercialização, distribuição e uso da polpa de fruta de morango da marca De Marchi também foram suspensas. A medida abrange o lote 09437-181, com data de validade até 1º de novembro de 2026. O lote apresentou resultado insatisfatório no ensaio de pesquisa de matérias estranhas.

As ações da Anvisa também abrangem o azeite extravirgem da marca Vale dos Vinhedos. A medida vale para todos os produtos que sejam importados pela empresa Intralogística Distribuidora Concept LTDA. Segundo a Anvisa, além do produto ter origem desconhecida, o laudo de análise apresentou resultado insatisfatório, estando em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação vigente nos ensaios de rotulagem e físico-químico.

O que dizem as empresas?

Em nota enviada ao Correio, a marca Imperador Alimentos disse que assim que recebeu a notificação do laudo de análise referente ao lote241023CHI, com data de validade de 10/2026, foi realizado o recolhimento imediato do produto e também foi feita a rastreabilidade no processo para averiguação e solução do ocorrido.

"Tendo como base as leis vigentes e diretrizes internas, asseguramos a produção de alimentos de qualidade e seguros para os consumidores. Salientamos que estamos em busca constante por melhorias e aprimoramento dos nossos processos e produtos. Nossa equipe já está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades competentes para esclarecer a situação. Caso o consumidor necessite de algum esclarecimento sobre produtos do lote241023CHI, colocamos um e-mail à disposição: sac@produtosimperador.com.br", disse a marca.

Em nota enviada à CNN, a Qualitá afirma que pediu o recolhimento imediato do lote da área de vendas de todas as lojas do Brasil.

O Correio tenta contato com as outras marcas, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.