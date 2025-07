Quem é o personal trainer que foi agredido ao defender vítimas de assédio

O agressor o atingiu com um soco, em seguida quebrou um copo e o agrediu no rosto várias vezes - (crédito: Reprodução / Redes Sociais)

Um homem foi agredido, no dia 21 de junho, com um copo de vidro quebrado, em um bar de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, após defender mulheres que eram importunadas e assediadas pelo agressor. Ele precisou levar 45 pontos no rosto.

A Polícia Civil investiga a agressão, mas até esta terça-feira, 8, nenhum suspeito tinha sido identificado ou preso. Thiago Medeiros tem 32 anos, é personal trainer e mora na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele acompanhava os amigos que participaram de um encontro nacional de carros antigos em Águas de Lindoia.

Thiago trabalha como autônomo e ainda não retomou as atividades profissionais. Imagens divulgadas em redes sociais mostram seu rosto cortado e repleto de pontos cirúrgicos.

O que aconteceu?

Depois do evento, Thiago e alguns amigos foram para um bar, onde ele observou que um homem estava importunando uma conhecida, de 30 anos, e tentava beijá-la. Uma amiga chegou a defender a jovem e foi xingada. Conforme o registro policial, Thiago interferiu. No momento, os amigos tinham deixado o bar e ele estava sozinho.

O agressor o atingiu com um soco, em seguida quebrou um copo e o agrediu no rosto várias vezes. O personal trainer foi socorrido e levado de ambulância para o hospital municipal, onde recebeu uma sutura com 45 pontos.

No dia seguinte, ele sofreu uma convulsão e foi levado para um hospital particular de Piracicaba, também no interior. No dia 22, ele retornou ao Rio de Janeiro e passou por exame de corpo de delito.

Ao portal g1, Thiago disse esperar que o agressor seja localizado e punido. "Quero uma punição, que ele pague por isso, por essa covardia. Foi tentativa de homicídio. Ele pegar o copo, bater a taça quebrada e enfiar mais de dez vezes no meu rosto, com chance de pegar uma carótida, pegar minha vista, eu desacordado após o soco na nuca. Foi tentativa de homicídio", disse.