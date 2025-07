Trabalhador morre em incêndio em fábrica de fertilizantes na BR-060

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de fertilizantes localizada às margens da BR-060, em Rio Verde (GO), na noite de quarta-feira (9/7). Os bombeiros encontraram focos de incêndio concentrados na parte superior de um elevador industrial — estrutura comprometida e de difícil acesso. Durante os trabalhos de combate às chamas, o corpo de um funcionário foi localizado no interior do compartimento superior do elevador.

A vítima, que atuava no local no momento do incêndio, não resistiu à intensa exposição ao calor e à fumaça. A remoção do corpo só foi possível após o controle parcial do fogo e a estabilização da estrutura, com apoio de guindaste e uso de técnicas específicas de resgate em altura.



Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, foram utilizados cerca de 27 mil litros de água para extinção e rescaldo, provenientes tanto das viaturas quanto da reserva de incêndio da própria fábrica. A Polícia Técnico-Científica esteve no local para realizar a perícia, e as causas do incêndio seguem sob investigação.

"A pronta resposta dos bombeiros impediu que o fogo se alastrasse para outras áreas da indústria, o que poderia ter resultado em danos ainda maiores", citou a corporação.



