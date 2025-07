Defesa Civil reconhece emergência em 11 cidades do RS após chuvas

No Rio Grande do Sul, 36 municípios tem reconhecimento vigente por chuvas intensas - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, declarou situação de emergência em 11 municípios do Rio Grande do Sul afetados por fortes chuvas que atingiram a região em junho.

As cidades de Agudo, Faxinal do Soturno, General Câmara, Itaara, Liberato Salzano, Manoel Viana, Pinheiro Machado, Santa Maria, São João do Polêsine e Trindade do Sul tiveram situação de emergência reconhecida devido às intensas chuvas que atingiram a região. Já Santa Cruz do Sul registrou casos de alagamentos.

As prefeituras dos municípios afetados podem solicitar ao governo federal recursos para ações de Defesa Civil, incluindo cestas básicas, água mineral, refeições para trabalhadores e voluntários, além de kits de limpeza residencial, higiene pessoal e dormitório.

Os municípios em situação de emergência devem formalizar suas solicitações por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). A partir dos planos de trabalho encaminhados, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional analisa as metas e os valores requeridos para liberação dos recursos.

Até o momento, o Rio Grande do Sul registra 358 reconhecimentos de emergência vigentes, sendo 309 por estiagem, 36 por chuvas intensas, seis por vendavais, três por queda de granizo, três por enxurradas e um por alagamentos.

