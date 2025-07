Piloto de Fórmula Truck e outros dois homens morrem em acidente

O piloto da Fórmula Truck Márcio da Rosa, de 41 anos, conhecido como Márcio Limestone ou "Piolho", e outros dois homens morreram em um acidente de carro na noite de sábado (12/7), na Rodovia dos Minérios, em Almirante Tamandaré, no Paraná.

Márcio e um homem, que segundo o site g1 é o assessor parlamentar Roberto Cardoso, estavam em um Camaro que atingiu outro carro. Os dois morreram no local. Já o motorista do outro veículo que foi chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

A Fórmula Truck lamentou a morte de Márcio. "A dor é profunda, mas maior ainda é a gratidão por tudo o que ele representou dentro e fora das pistas. Um competidor aguerrido, um amigo leal e uma figura inesquecível da nossa história", disse a organização, em nota.

O velório do piloto ocorreu no domingo (13/7). Já o sepultamento está marcado para esta segunda-feira (14/7), às 16h30, no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, em Colombo, no Paraná.

