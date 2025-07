Fabiano, da dupla com César Menotti, sofre acidente na BR-040

Acidente aconteceu no KM 771 da BR-040, em Juiz de Fora; Fabiano saiu ileso e foi atendido no local - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O cantor Fabiano, da dupla sertaneja César Menotti & Fabiano, se envolveu em um acidente de carro na tarde deste domingo (13/7), na BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A colisão entre dois veículos aconteceu por volta das 17h, no KM 771 da rodovia. Apesar do susto, o artista saiu ileso.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), Fabiano e outras duas pessoas já estavam fora de seus veículos quando os militares chegaram. Todos estavam conscientes e orientados.

Uma das vítimas sofreu um corte na mão direita, mas não havia feridos graves. O irmão e parceiro musical do cantor, César Menotti, não estava no veículo.

Dois militares que passavam pelo local em deslocamento de Juiz de Fora para Belo Horizonte foram os primeiros a prestar socorro. Eles isolaram a área para evitar novos acidentes até a chegada do reforço. Ainda não há detalhes sobre as causas da colisão.

A concessionária EPR Via Mineira, responsável pela via, também enviou ao trecho uma ambulância, um caminhão prancha para remoção do carro e uma equipe de sinalização.

No início da noite, o trecho da BR-040 no sentido Belo Horizonte continuava interditado. O tráfego foi desviado para a pista contrária, que operava em mão dupla no sentido Rio de Janeiro.