ICMBio lamenta morte de Bianca Zanella, menina que caiu de cânion no RS

Nesta quinta-feira (10/7), Bianca Bernardon Zanella, de 11 anos, sofreu um acidente e caiu do mirante do Cânion Fortaleza, localizado no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul (RS), unidade de conservação administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Ela foi encontrada sem vida, ainda na mesma noite, a 70 metros do local da queda.

O ICMBio, em nota, declarou que dará o total apoio à família de Bianca, levando o corpo para o velório em Curitiba (PR) — onde a família reside — para que possa ser cremado. Além disso, o instituto concentra esforços no sentido de auxiliar a família neste momento de dor, o que inclui a disponibilização de assistência psicológica, e se coloca à disposição das autoridades competentes para cooperar com a investigação sobre o ocorrido.

O instituto ressalta que este é o primeiro caso de óbito de um visitante autorizado no Parque desde a criação em maio de 1992. O número de visitantes na unidade de conservação é de mais de 1,3 milhão desde 2000, quando se iniciou o monitoramento.

A entidade diz que tomará medidas para revisão e eventual reforço na segurança nos parques nacionais abertos à visitação. Apesar de não ter detectado falhas sistêmicas no sistema de segurança e sinalização das áreas de visitação do Parque.

O ICMBio destaca ainda que mantém, como política geral para as unidades de conservação sob sua responsabilidade, um Protocolo Operacional da Visitação (PROV) que estabelece as normas e procedimentos para a visitação, definindo, entre outras coisas, horários de visitação, áreas permitidas, regras de circulação e estacionamento, além de orientações de segurança para pedestres, ciclistas e veículos.

