Morre aos 103 anos Elmo Diniz, veterano brasileiro da 2ª Guerra Mundial

Aos 103 anos, o ex-soldado Elmo Diniz morreu, nesta segunda-feira (14/7), em Porto Alegre (RS). Diniz era capitão reformado do Exército Brasileiro, integrante da Força Expedicionária Brasileira (FEB) durante a Segunda Guerra Mundial e atuou na Itália na logística de fardamentos e suprimentos às tropas no front. A morte de origem cardíaca foi súbita.

Nascido em Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul, Diniz iniciou a carreira no exército em 1939, aposentando-se em 1962. O Comando Militar do Sul (CMS) lamentou a morte do veterano em nota. Conforme o comunicado, ele era uma pessoa que esbanjava lucidez e generosidade, conhecido por compartilhar seu conhecimento com estudantes e militares.

Em 2024, abriu as portas de sua casa para receber jovens do Colégio Militar em um espaço de memória, fotos, medalhas e homenagens recebidas ao longo da vida. Diniz era considerado um dos últimos representantes vivos da FEB e uma figura importante da atuação nacional no conflito mundial.