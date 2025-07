Homem agride e ofende funcionários de hotel com xingamentos homofóbicos

Um homem de 45 anos foi preso, na madrugada desse domingo (13/7), suspeito de agredir e ofender funcionários de um hotel com xingamentos homofóbicos em um hotel na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ele também desacatou policiais militares. Funcionários do estabelecimento afirmaram que o suspeito estava alcoolizado.

De acordo com o boletim de ocorrência, os funcionários relataram que o homem estava gritando no quarto onde estava hospedado e causando transtornos. O segurança do hotel foi chamado para conter a situação.

Leia também: Parentalidade LGBT+: quando o amor constrói lares e rompe padrões

O segurança disse à Polícia Militar (PMMG) que tirou o fone de ouvido do homem para tentar conversar, mas o hóspede, que é cadeirante, teria ficado agressivo e começou a agredi-lo com socos, além de o ter prensado contra a parede usando a cadeira motorizada. Com isso, uma lâmpada quebrou.