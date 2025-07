Morre madrasta suspeita de envenenar marido e enteado em MG

Uma mulher de 61 anos morreu, nesse domingo (13/7), após dar entrada na Santa Casa de Misericórdia de Cataguases, na Zona da Mata mineira, com cortes pelo corpo e sintomas de envenenamento. O marido dela, de 51 anos, e o filho dele, de 6 anos, estão internados no mesmo hospital desde o domingo, em estado grave e com indícios de substâncias tóxicas no organismo, segundo a Polícia Civil do estado (PCMG).

No local, peritos encontraram frascos com líquidos suspeitos e um pó escuro sem identificação. Eles também recolheram uma amostra do feijão que estava em uma panela.

Leia também:Vídeo: Banhista solta baleia presa em rede de pesca em SC

Em nota, a PCMG informou que, até o momento, a linha investigativa inicial aponta que a mulher é suspeita de envenenar seu companheiro e seu enteado, e em seguida, ter atentado contra a própria vida no interior da residência do casal.

Ela deu entrada no hospital com “múltiplas lesões corporais causadas por instrumento cortante”. A perícia técnica da PCMG esteve no local do crime, e coletou frascos com líquidos de coloração incomum, alimentos, instrumentos cortantes e aparelhos celulares, incluindo um deles encontrado parcialmente carbonizado.

Entenda o caso

Na tarde desse domingo (13/7), um homem procurou o hospital após o filho sofrer uma parada cardíaca. A criança precisou ser internada no CTI.

O pai foi levado para uma sala de espera e, pouco tempo depois, começou a ter convulsões e passou por uma lavagem estomacal. Após a internação de ambos, em estado grave, os médicos passaram a suspeitar de envenenamento.

Leia também: França homenageia Brasil com show de drones e fogos na Torre Eiffel

Pouco tempo depois a mulher de 61 anos chegou ao hospital, com vários cortes no corpo e sintomas de intoxicação, acompanhada do filho de 37 anos.

O filho da idosa contou aos médicos que, depois que um vizinho o avisou sobre a internação do padrasto e do irmão, preocupado, ele foi até a casa da mãe, checar como estava sua mãe.

Ele contou aos médicos e policiais militares que, quando chegou à casa da mãe, encontrou a mulher inconsciente e resolveu procurar ajuda médica.