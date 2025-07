Operação Torniquete: Grupo de roubos e receptação de cargas é alvo da PCRJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quarta-feira (16/7), uma operação que mira criminosos envolvidos em roubos e receptação de cargas. A ação, que faz parte da Operação Torniquete, acontece simultaneamente em Campos dos Goytacazes e São João da Barra, no Norte Fluminense, e São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Até o momento, 13 pessoas foram presas.

De acordo com as investigações, além de envolvimento em assaltos, os suspeitos têm ligação com tráfico de drogas e homicídios. As cargas roubadas tinham como principais destinos cidades dessas duas regiões, para serem "pulverizadas" junto a empresários e comerciantes locais, tanto dentro como fora de comunidades.

A ação policial desta quarta faz parte da segunda fase da “Operação Torniquete”, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos. Segundo a Polícia Civil, essas práticas financiam atividades das facções criminosas, as disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade.

"Desde setembro de 2024, já são mais de 550 presos, além de veículos e cargas recuperadas, avaliados em cerca de R$ 38 milhões. As ações incluem ainda o bloqueio de mais de R$ 70 milhões em bens e valores", citou a corporação.

