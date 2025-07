Acidente com dois ônibus de estudantes deixa mortos em Goiás

Ônibus saíram da Universidade Federal do Pará e se dirigiam a Goiânia para participar do Congresso da União Nacional dos Estudantes - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás)

Ao menos cinco pessoas morreram em um acidente no km 4 da BR-153, em Porangatu (GO), envolvendo dois dos quatro ônibus de um comboio de estudantes que saíram da Universidade Federal do Pará (UFPA) e se dirigiam a Goiânia para participar do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), na Universidade Federal de Goiás, na madrugada desta quarta-feira (16/7).

As informações preliminares do Corpo de Bombeiros de Goiás indicam que uma carreta que trafegava no sentido contrário invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o primeiro ônibus do comboio, que transportava 25 alunos, dois motoristas e um orientador.

Leia também: Bebês recebem antídoto contra veneno de cobra no lugar de vacina em hospital

Com o impacto, quatro ocupantes do ônibus — o motorista e três estudantes — morreram no local. O motorista da carreta também não resistiu aos ferimentos. Já o passageiro do caminhão foi socorrido com ferimentos graves. As autoridades ainda tentam confirmar o número total de vítimas.

Leia também: Mãe e filha mantidas em cárcere são resgatadas após bilhetes

O segundo ônibus também foi atingido, mas nenhum passageiro ficou ferido. Os outros dois veículos não se envolveram no acidente. As equipes da Polícia Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da concessionária que administra a rodovia atuam no atendimento às vítimas. As causas do acidente serão investigadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular