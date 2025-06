Vacinar para evitar riscos

A vacina contra a gripe está disponível nos postos de saúde desde 7 de abril. Na primeira etapa, a aplicação se restringiu ao público-alvo, como crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos. Há mais de um mês, porém, passou a ser oferecida ao público em geral. Todas as pessoas acima de seis meses de idade podem receber o imunizante seguro, eficaz e — há que se ressaltar — gratuito. Mesmo assim, em plena época em que costumam aumentar os casos de vírus respiratórios no país, a procura por essa proteção tem sido baixa.

O Boletim InfoGripe, da Fiocruz, divulgado na quinta-feira passada, mostrou que o número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) pelo Brasil está maior do que os registrados nos dois últimos anos. "A influenza A e o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) têm causado o maior número de hospitalizações por SRAG, que seguem aumentando em boa parte do país", ressalta o boletim.

Até o último dia 12, a cobertura vacinal entre o público prioritário — é bom lembrar que esse grupo inclui crianças — estava em 38,43%, de acordo com o Ministério da Saúde. E o InfoGripe destaca que o Vírus Sincicial Respiratório tem sido a principal causa de internações de crianças pequenas.

Receber a blindagem que imunizantes oferecem é um direito de meninos e meninas. Está lá no Artigo 14, parágrafo 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente: "É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias". E o artigo 227 da Constituição determina que elas têm, entre outros, direito à saúde "com absoluta prioridade". Garantir isso é um dever do Estado e da família.

Se há meninos ou meninas ainda não imunizados em sua casa, leve-os o mais rápido possível a um posto de saúde para receber a dose. A vacina contra a gripe é fundamental para evitar casos graves. Não dê brecha para que os vírus os coloquem em risco.