Mega-Sena segue acumulada após ninguém acertar as seis dezenas deste sábado (19/7)

Por Lara Costa (especial para o Correio) — Na noite deste sábado (19/7), a Caixa Econômica Federal apresentou o resultado do concurso 2890 da Mega-Sena, que teve as seguintes dezenas sorteadas: 15-16-18-32-35-54. O sorteio foi feito no Espaço Caixa Loterias, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

No entanto, a Mega-Sena não teve ganhadores, e o prêmio, que era de R$ 25 milhões, acumulou, indo para R$ 33 milhões para o próximo sorteio, marcado para a próxima terça-feira (22/7).

Os prêmios para quem acertou cinco ou menos dezenas podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.