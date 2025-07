Queda de arquibancada deixa 30 feridos e cancela show de Gian e Giovani

A arquibancada de uma exposição no município de Eldorado, no interior de São Paulo, cedeu durante uma apresentação de rodeio na noite do último sábado (19/7). O acidente, que feriu cerca de 30 pessoas, fez com que show da dupla sertaneja Gian e Giovani, que ocorreria logo depois, fosse cancelado, bem como a programação do evento no domingo (20/7). Ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP) afirmou que causas e responsabilidades são investigadas. Leia também: Vaca salta arquibancada e causa pânico durante festival em Navarra, na Espanha; veja

As vítimas, até o momento nenhuma fatal, “foram socorridas e encaminhadas ao hospital da cidade, onde receberam atendimento médico”, informa comunicado da corporação. A ocorrência, registrada como “lesão corporal”, foi atendida por equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros; e responsáveis pela organização da festa prestaram esclarecimentos na delegacia. A perícia foi acionada e “as diligências seguem em andamento”.

Em publicação nas redes sociais na noite da tragédia, os cantores sertanejos Gian e Giovani explicaram ao público do evento o porquê de não conseguirem se apresentar e desejaram boa recuperação aos feridos. "Infelizmente aconteceu um acidente com a arquibancada", esclareceram. "Todas as vítimas foram socorridas rapidamente." A apresentação será remarcada.

“Parabéns aos bombeiros, que agiram muito rapidamente, e à direção da festa também, que coordenou com uma habilidade muito grande essa fatalidade”, reforçou a dupla. “Tomara que vocês que se machucaram já estejam recuperados para poder vir ao (novo) show.”

Em vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver o momento em que espectadores, inclusive uma mulher grávida e crianças, deixam a arquibancada de forma desordenada, mancando, apoiados por outras pessoas ou carregados por populares. Voz em autofalante sugere que as pessoas “desçam devagar” e que espaços sejam liberados a fim de feridos sejam transportados com eficiência.

Em pronunciamento conjunto divulgado no Instagram, organizador da Expo Eldorado, o prefeito da cidade, Noel Castelo (Solidariedade), e o diretor de saúde do município, Lineu Pinto, lamentam o episódio. Na publicação, é anunciado o “cancelamento de toda a programação deste domingo”, que “inclui o almoço, as atividades da tarde e o show da noite”.

Os representantes destacam, na manifestação, "a solidariedade da população", principalmente no que diz respeito a "pessoas que se tornaram voluntárias" para auxiliar no controle da situação e hospitais e equipes de saúde de cidades vizinhas que se disponibilizaram a atender os feridos. "Como prefeitura, nós estamos cuidando, tomando todas as providências para dar atendimento às vítimas", afirmou Castelo.

De acordo com o representante do hospital, não houve mortos. “Todos medicados, todos passaram por avaliações”, tanto em Eldorado quanto em cidades vizinhas — que também enviaram profissionais e ambulâncias para o município da tragédia, a fim de possibilitar o socorro de mais pessoas.

“A vida a nós mais importa do que qualquer outra coisa”, finaliza o prefeito. “O show, como foi anunciado lá no recinto do rodeio, nós teremos uma outra oportunidade. Nesse momento nós queremos cuidar das pessoas.”