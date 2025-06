Torcedor morre ao cair da arquibancada na final da Liga das Nações em Munique

Um torcedor morreu durante a disputa da final da Liga das Nações entre Portugal e Espanha, realizada neste domingo, ao sofrer uma queda das arquibancadas da Allianz Arena, em Munique. O homem despencou do anel superior e caiu no setor inferior enquanto o duelo estava no primeiro tempo da prorrogação. Após o acidente, ele recebeu os primeiros socorros da equipe médica do estádio, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia também: Itamaraty cobra libertação de brasiliense preso por Israel em barco rumo a Gaza

Segundo o jornal espanhol Marca, a Uefa emitiu um comunicado confirmando a morte do torcedor, que teve a sua identidade preservada. A entidade que comanda o futebol no continente europeu também lamentou o episódio.

"Houve uma emergência médica na Arena de Munique e, apesar dos esforços da equipe de socorristas para salvar sua vida, o indivíduo infelizmente faleceu. Nossos pensamentos estão em seus entes queridos neste momento difícil", diz o texto.

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html

Durante a coletiva de imprensa, Luís de la Fuente, técnico da Espanha, abriu um espaço antes da conversa com os jornalistas para demonstrar a sua solidariedade. "Quero enviar minhas condolências à família do torcedor que faleceu".

Leia também: Mulher é atingida por um tiro na cabeça pelo próprio companheiro

Portugal e Espanha protagonizaram uma final de Liga das Nações eletrizante e o placar no tempo normal terminou empatado em 2 a 2. A Espanha abriu o placar com Zubimendi e Nuno Mendes empatou. Ainda na etapa inicial, Oyarzabal recolocou os espanhóis em vantagem. Na volta do intervalo, Cristiano Ronaldo voltou a marcar para Portugal e o jogo foi para a prorrogação, que terminou sem gols. Nos pênaltis, a seleção portuguesa levou a melhor nas cobranças (5 a 3) e ficou com o título do torneio.