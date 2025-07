Paixão pela música: relembre carreira e sucessos de Preta Gil

A última exibição de Preta Gil no palco, cantando ‘Drão’ ao lado do pai - (crédito: Platobr Cultura)

Quarta filha de Gilberto Gil, Preta herdou o amor pela música, começando a carreira de cantora aos 29 anos. Para dar o pontapé inicial na trajetória artística, Preta contou com o apoio de grandes nomes da Música Popular Brasileira, como Ivete Sangalo e Ana Carolina.

Militante contra preconceitos relacionados à pressão estética, Preta Gil apareceu nua na capa do seu primeiro álbum, Prêt-à-Porter, lançado em 2003. O álbum inclui a música Sinais de Fogo, marco na carreira da cantora. A discografia conta ainda com os álbuns Preta, lançado em 2005, Sou como sou, lançado em 2012 e o último, lançado em 2017, o Todas as cores. Além desses, ela lançou os discos ao vivo Noite Preta, em 2010 e Bloco da Preta, em 2014. Ao todo, a artista lançou quatro álbuns de estúdio e dois ao vivo.

A cantora se consolidou como um grande nome do carnaval carioca como Bloco da Preta, criado em 2009. A última vez que foi às ruas com o bloco foi em 2020. Em 2021, devido à pandemia, ela realizou uma live com a presença de alguns convidados. Em 2022, ainda em decorrência da pandemia, Preta optou por não sair também. Em 2023, o bloco foi cancelado, pois ela já estava em tratamento contra o câncer. "Vou seguir o meu tratamento com foco na cura", disse ela, à época.

Em 2024, em alusão aos 15 anos do bloco, Preta fez uma apresentação fechada na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. Além disso, foi lançado um documentário com a preparação e os bastidores do bloco.

Preta fez o último show em Brasília em 2019, durante o Station Festival. Apesar de confirmada para se apresentar no evento Quadradim da Folia, no carnaval de 2023, a artista acabou cancelando a participação devido ao tratamento contra o câncer. Outra apresentação marcante na capital federal foi quando ela trouxe o Bloco da Preta pela primeira vez e reuniu 42 mil pessoas no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson.

A última aparição de Preta no palco foi em abril deste ano, quando fez uma participação na turnê Tempo Rei, do pai, Gilberto Gil. A cantora cantou, junto ao pai, a música Drão, composta por ele para a mãe de Preta, Sandra Gadelha. O momento levou Gilberto Gil às lágrimas.