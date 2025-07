Preta Gil: uma história de luta e amor em imagens

Por Lara Costa (especial para o Correio) — Faleceu neste domingo (20/7) a cantora e empresária Preta Gil. A artista lutou por anos contra o câncer. Ela estava nos Estados Unidos para tratar de uma metástase da doença em quatro partes do corpo, que descobriu em 2024.

Preta era filha de Gil com Sandra Gadelha. Deixa os irmãos — Nara, Marília, Bem, Bela, José, Pedro e Maria; o filho, Francisco, da relação com o ator Otávio Müller, e a neta, Sol de Maria.

Em entrevista ao editor de Cultura do Correio, José Carlos Vieira, em maio, Gilberto Gil comentou sobre o momento emocionante em que cantou com Preta no show da turnê Tempo Rei em São Paulo. "Preta é uma menina muito extrovertida, muito aberta, alegre, cheia de energia... E escolheu, logo muito cedo, bem menina ainda, escolheu, por força do ambiente em que vivia, com uma carga de presença musical muito grande... Da tia, dos tios, dos parentes, da madrinha e da casa cheia de música o tempo todo... Ela escolheu a carreira de cantora. Firmou-se. Criou um gosto grande pela diversidade, pelo ecletismo, pela coisa de juntar vários modos de expressão, de canto, de gêneros musicais, e tudo mais", disse Gil.

"Ela é essa personalidade, muito expressiva. E tem demonstrado nesse momento da doença (Preta estava em tratamento nos Estados Unidos contra um câncer), uma grandeza de alma, de modo de compreender a existência, que é exemplar. E tem recebido uma resposta muito grande. É imenso o carinho, o acolhimento que ela vem recebendo no Brasil inteiro, vindo de todas as gerações. São manifestações muito eloquentes o tempo todo na torcida por ela", resumiu o pai.