Carolina Dieckmann descreve últimos momentos com Preta Gil: "Maior presente do mundo"

Amiga de longa data de Preta Gil, a atriz Carolina Dieckmmann falou sobre os últimos momentos ao lado da cantora. Carolina estava em Nova York junto com Preta, que estava em tratamento, e a família Gil. A artista morreu neste domingo (20/7), após batalha contra um câncer no intestino.

"Te fazer carinho — incessantemente — esses últimos 4 dias, estar tão perto, com você foi o maior presente do mundo", escreveu. Em publicação no Instagram, Carolina publicou foto da mão dela segurando a de Preta. Em outra foto, ela aparece deitada na cama ao lado da amiga e outras pessoas.

"O universo se abriu para que eu estivesse aqui, nossa conexão me chamou e eu vim. Eu ainda estou aqui, Preta. Eu vim, eu vim", escreveu. Na legenda, a atriz conta que escreveu a publicação enquanto estava no aeroporto para voltar para o Brasil.

Neste domingo, Carolina publicou foto com Preta para comemorar o Dia do Amigo poucas horas antes da notícia da morte da cantora. Além dela, o apresentador Gominho publicou homenagem para a artista por conta da data. "Viver com Preta Gil é andar com um clarão de luz que ilumina o mundo", escreveu.