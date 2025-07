Cantor denuncia agressão após tentar tirar foto com Eduardo Costa

O cantor mineiro Erick Lins afirmou em vídeo publicado nas suas redes sociais que foi agredido por um produtor de Eduardo Costa. Segundo o artista, natural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a agressão aconteceu logo após sua apresentação, em Goiás.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Lins realizou o show de abertura de Eduardo Costa em Goianápolis (GO) na última sexta-feira (18/7). Ele estava acompanhado de sua esposa e filho, também fãs do cantor sertanejo. De acordo com o artista, a agressão aconteceu ao tentarem tirar uma foto com o artista.

Em suas redes sociais, Erick Lins expôs o ocorrido, afirmando que foi tratado com hostilidade, arrogância e desprezo. Ainda de acordo com o cantor, ele foi surpreendido com um soco de um produtor de Eduardo Costa. Contou ainda que precisou de atendimento médico e levou quatro pontos no supercílio.

“Essa violência gratuita precisa ser denunciada. Não se trata apenas de mim. Trata-se do respeito que todos nós, artistas, fãs, trabalhadores da música, merecemos. Trata-se de dignidade, de humanidade”, escreveu.

Em nota, a equipe de Erick Lins afirmou que todas as providências legais cabíveis serão tomadas. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a assessoria de Eduardo Costa, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.