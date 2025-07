Mais de 8 mil já ficaram sem luz na grande SP por queda de balões

Somente no primeiro semestre deste ano, 8.048 imóveis ficaram sem luz na região metropolitana de São Paulo por causa de quedas de balões, segundo balanço da concessionária Enel São Paulo. Foram 41 ocorrências envolvendo os artefatos, cuja soltura é proibida e considerada crime ambiental por risco de incêndio.

Com o tempo seco, como o que tem sido observado na Grande São Paulo nas últimas semanas, o risco de acidentes envolvendo balões é ainda maior. Por isso, a Enel tem reforçado o alerta de que "a brincadeira" traz impacto no fornecimento de energia elétrica e insegurança à população.

"Quando um balão toca os cabos de alta ou média tensão, pode provocar curto-circuito, queima de equipamentos, rompimento de cabos e até incêndio em postes, vegetação ou construções próximas. Em casos mais graves, a queda de cabos energizados representa um risco significativo de choque elétrico, aumentando a possibilidade de acidentes graves", diz a concessionária.

Os meses de junho e abril foram os que tiveram mais problemas envolvendo balões neste primeiro semestre. A capital paulista é a cidade com o maior número de ocorrências na região metropolitana, com 28 registros de queda em rede elétrica no primeiro semestre, deixando mais de 2 mil imóveis sem luz.

Além disso, a cidade de Mauá também mereceu especial preocupação da concessionária porque, apesar de ter tido apenas uma ocorrência com balão, 4.805 imóveis foram afetados - em 2024, a cidade também teve só um incidente com balão no período, que deixou mais de 2 mil pessoas sem luz.

Os números de 2025 ainda são um pouco menores do que os de 2024, quando houve 43 incidentes por balões na Grande São Paulo no primeiro semestre, com 8.844 imóveis afetados.

Recomendações

A Enel também tem orientado a população a evitar recuperação de artefatos. Caso um balão caia dentro de uma subestação de energia elétrica, por exemplo, o risco de explosão é muito grande. O mesmo alerta vale se um balão cair sobre a rede de fios nas ruas, pois há risco de sofrer descargas elétricas.

Ao identificar um balão sobre a rede ou em uma subestação, pede-se a população que entre em contato com a concessionária pelos canais de atendimento: aplicativo Enel São Paulo, agência virtual ou central 0800-7272196.

