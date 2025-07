Incêndio atinge fábrica em Guarulhos e mobiliza dezenas de bombeiros

Por Alan Resah — Especial para o Correio

Um incêndio atingiu uma fábrica de vasilhames plásticos na tarde deste sábado (26/7), em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h32 para conter as chamas no local.

Até o momento, não há registro de feridos. “Graças a Deus não temos vítimas”, declarou a capitã Karoline Burunsizian, porta-voz da corporação, durante entrevista ao programa Brasil Urgente, da TV Band.

Segundo a capitã, a brigada da própria empresa iniciou o combate ao fogo e relatou que não havia trabalhadores no interior da fábrica no momento do incêndio. A corporação atua com base nessa informação enquanto segue monitorando a situação.

O principal objetivo dos bombeiros é evitar que o fogo se propague para outras áreas do galpão. “Nosso foco agora é impedir que as chamas avancem para outras estruturas do prédio”, afirmou Burunsizian.

Ainda de acordo com ela, o incêndio envolve materiais altamente inflamáveis. “A empresa informou que os itens atingidos são vasilhames plásticos com substâncias químicas dentro. A identificação exata do conteúdo será confirmada pelas equipes técnicas no local”, explicou.

A ocorrência foi registrada na rua Atleca Fratucelli Lopes, no bairro Vila Nova Bonsucesso. Inicialmente, seis viaturas foram enviadas para a ocorrência, mas, às 15h59, os Bombeiros atualizaram os números: 40 profissionais atuam no combate, com apoio de 12 viaturas.

Internautas relataram nas redes sociais que a nuvem de fumaça gerada pelo incêndio pode ser vista de diversos bairros da capital paulista, como Tucuruvi, Tatuapé e Guaianases, além de cidades vizinhas, como Cotia e Osasco.

A fábrica fica localizada a pouco mais de 6 quilômetros do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Nas redes, usuários também relataram que a fumaça é visível a partir do terminal.

Apesar da proximidade, a administração do aeroporto confirmou que as operações seguem sem alterações, e os pousos e decolagens ocorrem normalmente.

Com informações da Agência Estado*