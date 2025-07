Atletas das forças de segurança são homenageados por bom desempenho

A Praça do Buriti foi palco de uma recepção honrosa em comemoração ao desempenho histórico das forças de segurança do Distrito Federal nos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros (World Police and Fire Games – WPFG), realizados nos Estados Unidos. Atletas da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Penal foram homenageados com a presença do governador Ibaneis Rocha, da vice-governadora Celina Leão e de autoridades da segurança pública, nesta sexta-feira (25/7).

Durante a cerimônia, o governador do DF, Ibaneis Rocha exaltou a integração das corporações e afirmou que esse espírito de união é o que tem garantido avanços concretos na segurança pública do DF. “Antigamente, o que nós víamos naquela época era uma desunião completa de todas as categorias e quem perdia com isso era a população que vivia em um estado de insegurança. Hoje, conseguimos unificar todas as categorias e essa medalha eu divido ela com todos os que me apoiam nessa jornada”, declarou.

O chefe do Buriti também celebrou os resultados em segurança nos últimos anos e destacou projetos como a reabertura das delegacias para garantir mais segurança à população. “É esse trabalho conjunto que tem gerado resultados e tem pacificado o Distrito Federal. O clima na nossa cidade é exatamente o clima que nós estamos aqui com os nossos atletas: de paz, harmonia e alegria”, ressaltou Ibaneis.

A vice-governadora Celina Leão também parabenizou os atletas e enfatizou o papel essencial das forças de segurança. “Todos os dias esses homens vão para as ruas, entregando a vida deles por nós, e é por isso que nós temos a melhor segurança pública do país, e isso tem mudado a cara do Distrito Federal. O que o senhor (Ibaneis) está deixando aqui é um legado de homens e mulheres medalhados, mas com orgulho de participar da sua segurança pública”, afirmou.

O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, também participou da cerimônia e elogiou o empenho dos atletas e das corporações. Além dos elogios, o chefe da pasta destacou um dado expressivo sobre a segurança no DF. “Ano passado, nós tivemos o menor número de homicídios de toda a história do Distrito Federal. Tudo isso graças a vocês”, disse aos policiais e bombeiros.

Avelar aproveitou para anunciar publicamente que irá se submeter a uma cirurgia. “Sábado, dia 2 de agosto, vou estar fazendo a minha cirurgia da minha artrose no quadril. Eu vou fazer a minha prótese, e eu quero voltar a jogar bola e mostrar a minha qualidade no campo”, completou.