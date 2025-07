Entorno: bombeiros salvam cachorros durante incêndio no Jardim Ingá

Na tarde deste sábado (26/7), dois cachorros — um filhote e um cão jovem — foram resgatados de uma casa do Jardim Ingá, em Luziânia (GO), cidade do Entorno do Distrito Federal, que pegou fogo.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) quando a equipe chegou no local, realizou a avaliação completa da edificação, desligou a energia elétrica e iniciou o combate aos focos remanescentes do fogo, que havia sido parcialmente contido.

De acordo com a corporação, a estrutura do imóvel apresentava risco de desabamento, com parte do teto rompido e telhas caídas. Durante o combate às chamas, dois cachorros foram localizados no interior do imóvel e resgatados com vida pelos bombeiros.

Também foi removido um botijão de gás, para evitar o risco de explosões. O rescaldo da área e o resfriamento das estruturas vizinhas foram realizados com sucesso, garantindo a segurança do entorno da residência.

Os animais e os bens encontrados foram deixados sob os cuidados da irmã do proprietário da residência, que acompanhava a ocorrência. A área foi isolada e a população foi orientada a não acessar o imóvel, devido à instabilidade da estrutura.