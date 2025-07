Tempo seco continua nesta quinta com umidade a 25% em todo DF

Tempo seco predomina no DF nesta quinta (17); umidade do ar chega a 25% - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Os brasilienses enfrentam mais um dia típico de inverno frio e seco e nesta quinta-feira (17/7), segundo previsão o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A menor temperatura registrada foi de 10,6?°C, na estação meteorológica do Plano Piloto, durante a madrugada. A máxima prevista para o período da tarde deve atingir 25?°C na capital, podendo chegar a 27?°C ou 28?°C em outras áreas do Distrito Federal. A umidade relativa, nas primeiras horas do dia, chegou a 85%, mas deve cair significativamente, com mínima entre 25% e 30% durante a tarde.

“É muito baixo”, alertou Danilo Fiden, meteorologista do Inmet. Segundo o especialista, a população deve evitar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h, período de maior incidência de radiação solar. Além disso, ele também reforçou a importância de se hidratar, com ingestão frequente de água e cuidados com a hidratação da pele e dos lábios, que tendem a ressecar com facilidade em condições de baixa umidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Fiden também alertou que as condições do período são propícias acidentes com fogo. “É preciso evitar o uso de fogo em terrenos, porque a vegetação está cada vez mais seca e inflamável. Nessas condições, é muito difícil conter um incêndio. Todo cuidado é pouco”, declarou ao Correio.

O especialista explicou que o tempo seco e o céu limpo predominam devido à circulação atmosférica anticiclônica em médios e altos níveis, que atua sobre o Brasil Central. “Esse sistema impede a entrada de massas de ar mais frias e úmidas e também a formação de nuvens de chuva”, detalhou.

Com isso, não há previsão de nebulosidade significativa ao longo do dia. “O céu começou bastante aberto e deve permanecer assim, um clássico ‘céu de brigadeiro'”, disse o meteorologista.