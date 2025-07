Repórter da Band sofre tentativa de furto ao vivo no Rio; veja vídeo

A jornalista Clara Nery, da TV Band, foi alvo de uma tentativa de furto na manhã desta segunda-feira (28), em Botafogo, na Zona Sul do Rio. O caso aconteceu por volta das 8h10, na Rua Oliveira Fausto, em frente ao prédio do Grupo Bandeirantes de Comunicação, enquanto a repórter se preparava para entrar ao vivo.

Imagens da câmera da emissora flagraram o momento em que um homem, pilotando uma moto sobre a calçada, se aproxima por trás e puxa o celular da mão da jornalista. O aparelho caiu no chão, frustrando a ação do criminoso, que fugiu do local.

Como ocorreu a tentativa de furto da repórter da Band?

Clara relatou que estava de costas, pegando informações no celular, quando foi surpreendida. “Mesmo em alta velocidade, ele não conseguiu segurar e o celular caiu. Eu consegui recuperar por sorte e pela falta de habilidade dele”, afirmou durante o programa Bora Brasil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A repórter destacou que o criminoso usava papelão para cobrir a placa da moto, o que indica premeditação. A Polícia Militar foi acionada, colheu as informações repassadas por Clara e iniciou buscas pela região.

Número de furtos a celulares aumenta em Botafogo

O caso reacende o alerta sobre a insegurança na Zona Sul, especialmente em bairros como Botafogo, Humaitá e Urca. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), os furtos de celulares na região cresceram 60% em junho de 2025, em comparação com o mesmo mês de 2024 — saltando de 93 para 149 ocorrências.

No acumulado do ano, já são 858 registros de furto de celular na região — contra 718 no primeiro semestre de 2024, representando um aumento de 20%.