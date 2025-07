Brasil deixa Mapa da Fome ao reduzir insegurança alimentar para menos de 2,5%

O Brasil saiu novamente do Mapa da Fome das Nações Unidas, segundo o relatório “O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo 2025”, divulgado nesta segunda-feira (28/7). De acordo com o levantamento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o índice de subnutrição no país está abaixo de 2,5%, o que retira o Brasil da lista de nações em situação de insegurança alimentar grave.

O anúncio foi feito durante a 2ª Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU, realizada em Adis Abeba, capital da Etiópia. O relatório considera a média de dados entre 2022 e 2024 para calcular os níveis de subalimentação no mundo. No caso do Brasil, o percentual caiu abaixo do patamar que define a presença no Mapa da Fome.

Leia também: Bolsa Família ajuda e Brasil se aproxima de deixar Mapa da Fome

O país já havia saído da lista em 2014, mas voltou a figurar no Mapa após a análise dos dados entre 2018 e 2020, período em que a ONU detectou um crescimento expressivo da insegurança alimentar. A nova exclusão do Brasil do grupo de países com fome reflete uma reversão desse quadro, segundo o organismo internacional.

O Mapa da Fome é elaborado com base no número de pessoas que consomem menos calorias do que o mínimo necessário para manter uma vida ativa e saudável. A partir de um índice superior a 2,5% da população em situação de subnutrição, o país passa a integrar a lista da ONU.

Nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou a notícia. “Minhas amigas e meus amigos, é com grande orgulho e imensa alegria que informo: o Brasil está fora do Mapa da Fome, mais uma vez”, escreveu. “Uma conquista histórica que mostra que com políticas públicas sérias e compromisso com o povo, é possível combater a fome e construir um país mais justo e solidário.”

A erradicação da fome é uma das bandeiras do governo Lula. Desde o início do atual mandato, o Palácio do Planalto vem reforçando ações de combate à insegurança alimentar, como o fortalecimento do Bolsa Família, a ampliação da oferta de merenda escolar e o apoio à agricultura familiar.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular