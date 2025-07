Homens morrem após beberem veneno pensando ser cachaça

Dois homens, de 33 e 45 anos, morreram após ingerirem veneno de lagarta, acreditando se tratar de cachaça. O caso aconteceu no último sábado (27/7), na zona rural do município de Assaré, no interior do Ceará.

De acordo com informações do G1, as vítimas haviam passado a noite anterior consumindo bebida alcoólica na casa de um familiar. Na manhã seguinte, ao acordarem, encontraram uma garrafa com um líquido transparente e ingeriram o conteúdo.

Pouco tempo depois de beberem o líquido, os dois começaram a passar mal e foram levados às pressas para o hospital da região. Apesar do socorro médico, ambos não resistiram e morreram em decorrência da ingestão da substância tóxica.

As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. A Delegacia Municipal de Assaré segue investigando o caso.