Com lágrimas, Ivete homenageia Preta Gil: "Essa é pra você, Pretinha"

Ivete Sangalo não conteve as lágrimas durante apresentação no Fortal 2025, na noite de sábado (26/7). Em cima do trio elétrico, a cantora fez uma homenagem emocionante à amiga Preta Gil, que morreu no último dia 20. A cantora interpretou a música Sinais de Fogo, sucesso na voz da amiga, e exaltou a força e alegria de Preta.

“Então, eu ofereço a você, Pretinha, com todo o meu amor, essa apresentação e todas as que vierem de todos os artistas”, disse Ivete, com a voz embargada.

Apesar da emoção, ela garantiu ao público que está em paz. “Mas olha, eu vou falar uma coisa a vocês: está tudo bem. Eu estou emocionada porque foi agora, mas está tudo bem. Ela deixou todo mundo muito bem equipado”, afirmou, em referência à luz e ao legado deixados por Preta.

Logo depois, Ivete puxou o coro com o público, que respondeu com carinho e atenção. Nos vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver a multidão comovida e conectada ao momento de homenagem.

Veja o vídeo:

Ivete e Preta mantinham uma longa amizade. Já dividiram trios, palcos e momentos íntimos da vida pessoal. A artista também esteve presente no velório de Preta Gil, que ocorreu na última sexta-feira (25/7).

Durante o Fortal 2025, outros artistas como Alinne Rosa, Saulo Fernandes e Léo Santana também citaram Preta nos shows reforçando a saudade deixada por sua partida.