Lanchonete suspeita de golpe e envia pedras no lugar do lanche

Um empresário de Anápolis (GO) resolveu agir por conta própria ao suspeitar de um golpe em um pagamento feito via Pix para a lanchonete dele. Ao notar que o valor da compra não havia caído na conta, decidiu dar o "troco" de forma inusitada: enviou pedras no lugar do lanche.

A desconfiança surgiu enquanto o dono do estabelecimento conferia se o pagamento de R$ 254 havia sido realizado. Como nada constava no saldo bancário, ele percebeu que havia recebido um comprovante falsificado.

A resposta veio em tom de deboche. "Juntei o que o povo tinha comido antes. Pedra, tudo que tinha na rua. No açaí, colocamos água", contou Vitor de Sousa Silva, proprietário da lanchonete a TV Anhanguera.

O pedido era completo: oito sanduíches, uma porção de batata frita, três açaís, um creme de maracujá e refrigerante. Junto com os “itens falsos”, o empresário incluiu um recado direto na embalagem: "Pix falso, lanche falso".

Em entrevista à TV Anhanguera, Vitor afirmou que o único prejuízo foi o tempo perdido. "Tivemos prejuízo do tempo e da brincadeira, porque levamos na brincadeira mesmo", disse.

Mas o suposto golpista não deixou barato e entrou no clima: respondeu com mensagens agradecendo e até elogiando o “lanche alternativo”.

Veja os prints: