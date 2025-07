Avião da FAB cai durante treinamento no interior de SP

"Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) estão se deslocando até o local para iniciar os procedimentos de Ação Inicial da ocorrência", finaliza a nota - (crédito: Reprodução/Embraer)

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu na manhã desta quarta-feira (30/07) no interior de São Paulo (SP). Segundo informações da FAB, a aeronave, um A-29 Super Tucano, pertencia ao Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), conhecido como Esquadrilha da Fumaça.

Ainda segundo a FAB, "o piloto ejetou-se com sucesso, passa bem e está sendo submetido a avaliações médicas previstas para este tipo de situação. Segundo o relato da FAB, a queda do avião aconteceu por volta das 10h30 durante voo de treinamento, realizado em área desabitada e destinada para atividades do EDA.

"Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) estão se deslocando até o local para iniciar os procedimentos de Ação Inicial da ocorrência", finaliza a nota.

A reportagem tenta contato com a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo para mais informações. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.