Pronto-Atendimento registra primeiro nascimento em 29 anos

O Pronto-Atendimento de Águas de São Pedro, interior de São Paulo, registrou o primeiro parto em vinte e nove anos. Até então "o último nascimento oficial foi registrado em 1996 no município", conforme informações da Secretaria de Saúde. A bebê nasceu um dia após o aniversário de 85 anos do município.

Antonella nasceu no sábado (26/7), por volta das 12h50, após a mãe chegar à unidade "com fortes contrações e sem tempo hábil para ser transferida para outra cidade". Acompanharam o parto duas médicas, uma enfermeira e quatro técnicas de enfermagem.

Em Águas de São Pedro não há maternidades. Segundo apuração do g1, em 2022 o cartório municipal registrou outro parto na cidade, mas a gestante deu à luz em casa.

Sobre o município

Com apenas 2.780 habitantes, segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município se destaca por suas dimensões reduzidas e vocação turística. Localizada no estado de São Paulo, a cidade tem a menor extensão territorial paulista, com apenas 3,612 km², sendo ainda o segundo menor município do Brasil.

Famosa por suas águas medicinais, a cidade atrai turistas em busca de bem-estar e tranquilidade, consolidando-se como destino voltado ao turismo terapêutico.